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Молебен в поддержку строительства храма в Екатеринбурге. Фотография

Источник: Meduza
Возле сквера в центре Екатеринбурга, где планируют построить церковь, <a href="https://66.ru/news/society/221761/" target="_blank">прошел</a> православный молебен. По оценке фотокорреспондента «Медузы», в нем приняли участие не менее 250 человек. Перед началом молебна к скверу приехали несколько священников и монахинь. Они попытались пройти на огороженную территорию, но их не пустили. В итоге верующие прочитали молитвы возле забора, который окружает сквер. Затем они переместились на ступени стоящего рядом со сквером фонтана и устроили флешмоб #ЯзаХрам. <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66093337.html" target="_blank">Сообщается</a>, что во флешмобе приняли участие сторонники православного движения «Сорок Сороков».
Возле сквера в центре Екатеринбурга, где планируют построить церковь, прошел православный молебен. По оценке фотокорреспондента «Медузы», в нем приняли участие не менее 250 человек. Перед началом молебна к скверу приехали несколько священников и монахинь. Они попытались пройти на огороженную территорию, но их не пустили. В итоге верующие прочитали молитвы возле забора, который окружает сквер. Затем они переместились на ступени стоящего рядом со сквером фонтана и устроили флешмоб #ЯзаХрам. Сообщается, что во флешмобе приняли участие сторонники православного движения «Сорок Сороков».
Евгений Фельдман для «Медузы»