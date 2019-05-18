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Молебен в поддержку строительства храма в Екатеринбурге. Фотография
15:07, 18 мая 2019
Источник: Meduza
Возле сквера в центре Екатеринбурга, где планируют построить церковь,
прошел
православный молебен. По оценке фотокорреспондента «Медузы», в нем приняли участие не менее 250 человек. Перед началом молебна к скверу приехали несколько священников и монахинь. Они попытались пройти на огороженную территорию, но их не пустили. В итоге верующие прочитали молитвы возле забора, который окружает сквер. Затем они переместились на ступени стоящего рядом со сквером фонтана и устроили флешмоб #ЯзаХрам.
Сообщается
, что во флешмобе приняли участие сторонники православного движения «Сорок Сороков».
Евгений Фельдман для «Медузы»
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