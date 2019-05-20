«Амедиатека» выпустила финальную серию «Игры престолов» с опозданием на полтора часа

Сервис «Амедиатека», обладающий эксклюзивными правами на показ сериала «Игра престолов» в России, выпустил финальную серию шоу с опозданием на полтора часа.

Мировая премьера шестой серии восьмого сезона вышла на канале HBO 20 мая в 04:00 по московскому времени.

В пять утра «Амедиатека» извинилась за задержку с выпуском серии. Финал шоу стал доступен для просмотра в 5:39 по московскому времени.

Во время премьеры финального сезона «Игры престолов» в «Амедиатеке» также произошел сбой из-за высокой нагрузки на серверы.