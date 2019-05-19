Петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» подписали более миллиона человек

Более миллиона человек оставили подписи под петицией с требованием к каналу HBO переснять восьмой сезон «Игры престолов».

Петиция была размещена на change.org неделю назад. Ее авторы считают, что Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс не справляются с работой сценаристов, когда у них нет первоисточника в виде книг Джорджа Мартина.

На момент написания новости петицию поддержали 1 миллион 37 тысяч человек.

Восьмой сезон «Игры престолов» основан не на романах из цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, а на черновиках еще не опубликованных книг. На черновиках также основывались шестой и седьмой сезоны.

Заключительная серия «Игры престолов» выйдет в ночь на 20 мая.