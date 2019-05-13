Вышел тизер последней серии «Игры престолов». Кто остался в живых?

Внимание, материал содержит спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов»! Если вас это не устраивает, посмотрите фрагмент комикса по мотивам «Очень странных дел».

Телеканал HBO выпустил тизер шестого эпизода заключительного сезона «Игры престолов».

Game of Thrones | Season 8 Episode 6 | Preview (HBO) GameofThrones

Из ролика почти ничего непонятно, но ясно, что живы как минимум трое главных героев — Арья, Дейенерис и Тирион. В начале видео появляются персонажи, похожие на Джона Сноу и Давоса Сиворта. Предполагается, что также жив Серый Червь. В тизере солдаты салютуют Дейенерис.

Последняя серия «Игры престолов» выйдет вечером 19 мая (в ночь на 20 мая по Москве).