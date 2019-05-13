шапито
Вышел тизер последней серии «Игры престолов». Кто остался в живых?
Внимание, материал содержит спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов»! Если вас это не устраивает, посмотрите фрагмент комикса по мотивам «Очень странных дел».
Телеканал HBO выпустил тизер шестого эпизода заключительного сезона «Игры престолов».
Из ролика почти ничего непонятно, но ясно, что живы как минимум трое главных героев — Арья, Дейенерис и Тирион. В начале видео появляются персонажи, похожие на Джона Сноу и Давоса Сиворта. Предполагается, что также жив Серый Червь. В тизере солдаты салютуют Дейенерис.
Последняя серия «Игры престолов» выйдет вечером 19 мая (в ночь на 20 мая по Москве).