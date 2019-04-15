В «Амедиатеке» произошел сбой в ходе премьеры финального сезона «Игры престолов»

Первая серия восьмого, заключительного сезона «Игры престолов» вышла в ночь на 15 апреля, сообщается в твиттере сериала.

В России показ сериала должен был начаться в четыре часа ночи по Москве на сервисе «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ шоу в стране. Как сообщает TJournal, многие пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису. Некоторые пожаловались на трудности с оплатой подписки на «Амедиатеку». Сервис заработал в 4:40 ночи.

В «Амедиатеке» объяснили, что проблемы с платежами возникли из-за высокой нагрузки на серверы компании.

В США первая серия нового сезона «Игры престолов» вышла на стриминговом сервисе на четыре часа раньше премьеры на HBO.