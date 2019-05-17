Главу московского отделения «Открытой России» оштрафовали на пять тысяч рублей из-за прямой линии с Михаилом Ходорковским

Главе московского отделения «Открытой России» Татьяне Усмановой и члену совета организации Александру Соловьеву дали по пять тысяч рублей штрафа по о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытой России».

Административные протоколы на Усманову и Соловьева составили в апреле. Поводом для этого стала прямая линия с Михаилом Ходорковским, прошедшая в московском офисе «Открытой России» 27 февраля. На мероприятие пришли полицейские и переписали данные всех участников прямой линии (их было около 60 человек).

«Открытая Россия» отмечает, что это первое обвинительное постановление суда по статье о деятельности нежелательной организации в Москве.

В 2017 году в России были признаны «нежелательными» связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Минюст тогда заявлял, что в России нет их филиалов.

В последние месяцы против действующих и бывших сотрудников «Открытой России» возбудили несколько уголовных и административных дел о деятельности «нежелательной» организации.

В марте «Открытая Россия» подала заявку на регистрацию, чтобы участников организации не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской структурой Otkrytaya Rossia. Минюст отказал в регистрации, сославшись на неверно оформленные документы.