Главу московского отделения «Открытой России» оштрафовали на пять тысяч рублей из-за прямой линии с Михаилом Ходорковским
Главе московского отделения «Открытой России» Татьяне Усмановой и члену совета организации Александру Соловьеву дали по пять тысяч рублей штрафа по статье о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытой России».
Административные протоколы на Усманову и Соловьева составили в апреле. Поводом для этого стала прямая линия с Михаилом Ходорковским, прошедшая в московском офисе «Открытой России» 27 февраля. На мероприятие пришли полицейские и переписали данные всех участников прямой линии (их было около 60 человек).
«Открытая Россия» отмечает, что это первое обвинительное постановление суда по статье о деятельности нежелательной организации в Москве.
Судья Казакова установила, что в действиях Усмановой и Соловьева имелись признаки сотрудничества с организацией «Open Russia Civic Movement (Великобритания)», внесенной в перечень так называемых иностранных нежелательных организаций (организации с таким названием в Великобритании не существует).
В 2017 году в России были признаны «нежелательными» связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Минюст тогда заявлял, что в России нет их филиалов.
В последние месяцы против действующих и бывших сотрудников «Открытой России» возбудили несколько уголовных и административных дел о деятельности «нежелательной» организации.
В марте «Открытая Россия» подала заявку на регистрацию, чтобы участников организации не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской структурой Otkrytaya Rossia. Минюст отказал в регистрации, сославшись на неверно оформленные документы.