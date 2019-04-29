Минюст отказался зарегистрировать «Открытую Россию»

Министерство юстиции отказалось зарегистрировать основанное бизнесменом Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия».

Свое решение ведомство объяснило ненадлежащим оформлением документов и содержащейся там неверной информацией.

«Открытая Россия» подала документы в Минюст в марте. В организации объясняли, что официальная регистрация нужна для того, чтобы участников «Открытой России» не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной.

В 2019 году против активистов «Открытой России» были возбуждены три уголовных дела об участии в «нежелательной организации».