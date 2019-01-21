В «Открытой России» устроили обыски. Возбуждено первое уголовное дело о работе «нежелательной» организации

Против члена федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Максимальное наказание — от двух до шести лет лишения свободы. Это первое уголовное дело, возбужденное в России по статье 284.1, говорится в заявлении федерального совета «Открытой России». Эту информацию подтвердил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

У активистов «Открытой России» в разных городах идут обыски. В Казани с обыском пришли к члену федерального совета «Открытой России» Эльзе Нисанбековой. Как сообщили в проекте «Правозащита Открытки», следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении Анастасии Шевченко. В Ростове-на-Дону обыски проходят у Антона Приходько, Ольги и Ирины Зениных и Елены Меньшениной.

В федеральном совете «Открытой России» заявили, что уголовное дело сфабриковано, не имеет правовых оснований, политически мотивировано и призвано помешать работе организации. «Никакой иностранной организации не существует, а российская организация не может быть признана нежелательной», — заявили представители движения. По их словам, организации, включенные Минюстом в список , не имеют отношения к российскому движению. Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что это «политическое преследование в кристально чистом виде». По его словам, «Открытая Россия» — организация «исключительно российская», а одноименной британской организации, признанной «нежелательной», «в настоящее время просто нет». Адвокаты организации будут добиваться прекращения дела.

В последние месяцы против активистов «Открытой России» возбудили несколько административных дел по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. В Чувашии активиста «Открытой России» Юрия Сидорова подозревают «в деятельности иностранной неправительственной организации „Open Russia“». Еще одно дело по этой статье возбудили в Краснодаре против координатора отделения «Открытой России» Яны Антоновой. В Казани преследуют активиста Дмитрия Егорова, в Чувашии — Антона Кравченко. На последнего заводили административные дела не менее шести раз.

Александр Бакланов