В Краснодаре на детского хирурга завели административное дело. Она опубликовала видео о нехватке школ

В Краснодаре возбудили административное дело в отношении детского хирурга, координатора регионального отделения «Открытой России» Яны Антоновой.

Как сообщила Антонова в фейсбуке, дело завели из-за публикации видео с символикой «Открытой России». Ролик содержит обращение к депутатам Госдумы с просьбой выделить из федерального бюджета деньги на строительство 10 школ в Краснодаре.

Яна Антонова не уточнила, по какой статье возбуждено административное дело. 14 января она говорила изданию «Голос Кубани», что, скорее всего, дело завели по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). По данным «Радио Свобода», дело возбуждено именно по этой статье. Максимальное наказание для граждан составляет 15 тысяч рублей штрафа.