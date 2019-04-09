В Краснодаре пришли с обыском к активистке «Открытой России». Возбуждено третье уголовное дело о «нежелательной» организации

Правоохранительные органы пришли с обысками к детскому хирургу, координатору регионального отделения «Открытой России» Яне Антоновой, сообщает «МБХ медиа».

В отношении активистки возбуждено уголовное дело , пишут краснодарские издания «Ясно» и «Обзор». Если эта информация подтвердится, то это будет уже третье дело, расследуемое по этой статье в отношении активистов «Открытой России».

Обыски также проходят у члена совета регионального отделения «Открытой России» Леонида Запрудина и в офисе организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи.

В январе в отношении Яны Антоновой возбудили административное дело о «нежелательной» организации из-за публикации видео о нехватке школ, в котором присутствовала символика «Открытой России». Антонову оштрафовали на 15 тысяч рублей. Из-за этой видеозаписи нескольких активистов и журналистов штрафовали или вызывали на допрос в прокуратуру.

С начала 2019 года в России возбудили два уголовных дела о работе «нежелательной» организации — в отношении ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко и бывшего координатора организации в Екатеринбурге Максима Верникова. В рамках второго дела в Екатеринбурге в апреле допросили восьмерых оппозиционеров.

В конце марта движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации для защиты своих активистов.