Во Владимире бывшего активиста «Открытой России» оштрафовали на пять тысяч рублей за участие в «нежелательной организации»

Суд во Владимире оштрафовал на пять тысяч рублей бывшего активиста «Открытой России» Кирилла Ишутина по об участии в «нежелательной организации».

Как сообщил Ишутин в твиттере, суд не смог объяснить, что именно противозаконного совершил активист. На его сайте «Довод» сообщается, что прокуратура пыталась доказать, что Ишутин совершал действия от лица британской организации Open Russia Civic Movement, признанной в России « ».

Ранее Кирилла Ишутина уже дважды судили по административной статье об участии в «нежелательной организации». Ему удалось оспорить одно из вынесенных решений. Если новое решение вступит в силу, то после двух административных наказаний против Ишутина могут возбудить уголовное дело.

В 2019 году в отношении действующих и бывших сотрудников «Открытой России» возбудили несколько уголовных дел о работе «нежелательной» организации. В разных регионах против активистов также возбуждают административные дела об осуществлении деятельности «нежелательной» организации.

В марте движение «Открытая Россия», учрежденное в Хельсинки в 2016 году, приняло решение о ликвидации для защиты своих активистов. Это произошло после того, как в феврале была учреждена российская общественная организации «Открытая Россия».