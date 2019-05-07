По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека
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Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Он добавил, что следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод.
Уголовное дело по факту загрязнения расследуется по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Задержанные помещены в СИЗО, сказал Новак. Их имен он не назвал.
19 апреля Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, из-за чего приостановила экспорт нефтепродуктов и перестала принимать российскую нефть для транзита.
В компании «Транснефть» заявили, что нефть загрязнили умышлено.