По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он добавил, что следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод.

Уголовное дело по факту загрязнения расследуется по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Задержанные помещены в СИЗО, сказал Новак. Их имен он не назвал.

19 апреля Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, из-за чего приостановила экспорт нефтепродуктов и перестала принимать российскую нефть для транзита.

В компании «Транснефть» заявили, что нефть загрязнили умышлено.