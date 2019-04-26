Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти

В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения российской нефти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Транснефть».

В «Транснефти» назвали загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» умышленным. В компании утверждают, что хлорорганику вбросили в трубопровод через частный «Самаратранснефтьтерминал», который обслуживает ряд небольших производителей.

Следственные действия идут в офисах нескольких частных организаций в Самаре.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, 19 апреля сообщили в Белоруссии. Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, включая бензин.

В «Транснефти» сообщили о повышенном содержании хлоридов в нефти и обещали наладить поставки «чистого» сырья.

Транзит российской нефти из-за случившегося остановили Польша и Украина.