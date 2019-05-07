Самарский суд назвал имена обвиняемых в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Самарский районный суд арестовал до 29 июня четырех фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, соответствующая мера пресечения избрана в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича.

Согласно базе данных СПАРК, Балабай является гендиректором ООО «Нефтеперевалка», а Жоголев — гендиректором ООО «Петронефть Актив».

Об арестах по уголовному делу стало известно 7 мая из заявления министра энергетики РФ Александра Новака.

Подозреваемым вменяется часть 4 статьи 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность»), наказание по которой составляет до шести лет тюрьмы.

19 апреля власти Белоруссии объявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, из-за чего был приостановлен экспорт нефтепродуктов и транзит российской нефти. В компании «Транснефть» заявляли, что нефть загрязнили умышлено.