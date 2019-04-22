Белорусский НПЗ объявил о выходе из строя оборудования из-за некачественной российской нефти

Руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило о выходе из строя дорогостоящего оборудования из-за некачественной российской нефти.

«В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», — цитирует агентство БЕЛТА заявление предприятия.

Ранее концерн «Белнефтехим» сообщал, что ремонт оборудования на Мозырском НПЗ, пострадавшего из-за некачественного сырья, может занять до полугода, а ущерб исчисляться десятками миллионов долларов.

«Белнефтехим» объявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 19 апреля. Председатель концерна Андрей Рыбаков сообщал, что белорусская сторона намерена требовать компенсацию от российской «Транснефти». Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов.

21 апреля сообщалось, что на участке Самара — Унеча нефтепровода «Дружба» обнаружен источник загрязнения поступающей в Белоруссию российской нефти. 22 апреля Минэнерго России пообещало, что качество поставляемой в Белоруссию нефти в ближайшее время улучшится.

Белорусские НПЗ перерабатывают российскую нефть для получения топлива как для внутреннего рынка, так и для поставки на экспорт.