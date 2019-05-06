Глава Минздрава сообщила о 38 выживших на борту самолета «Аэрофлота». В СК говорили, что выжили 37 человек

Врачи работают с 38 людьми, выжившими при аварийной посадке самолета «Аэрофлота», загоревшегося в Шереметьево. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«34 пассажира и четыре члена экипажа — это те живые, с кем мы работаем», — сказала Скворцова.

В Следственном комитете ранее говорили, что из 78 человек, находившихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100, выжили 37 человек. В катастрофе погиб 41 человек. Среди погибших — один из пяти членов экипажа.

«Аэрофлот» ранее опубликовал имена 33 пассажиров, выживших при пожаре в самолете.