«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров рейса Москва — Мурманск
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Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список 33 пассажиров, выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Пятеро из них госпитализированы.
- Аксенов Юрий Александрович
- Афанасьев Виктор Юрьевич
- Бабаев Кирилл Сергеевич
- Ветчинкин Сергей Александрович
- Гончаров Владимир Леонидович
- Гринберг Татьяна Леонидовна
- Гущина Галина Ивановна
- Деркунская Елена Петровна
- Евменьков Владимир Васильевич
- Егоров Петр Викторович
- Егорова Наталья Борисовна
- Зимницкий Дмитрий Валерьевич
- Киселев Василий Александрович
- Климов Евгений Александрович
- Ключникова Екатерина Владимировна
- Ковба Алексей Михайлович
- Марченков Александр Сергеевич
- Марченкова Юлия Игоревна
- Молчанов Олег Николаевич
- Молчанова Юлия Александровна
- Прищенко Валерий Дмитриевич
- Прищенко Денис Валерьевич
- Савченко Михаил Михайлович
- Ситникова Марина Владимировна
- Тихонова Людмила Николаевна
- Харинин Дмитрий Юрьевич
- Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
- Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
- Белик Татьяна Леонидовна
- Конник Марина Михайловна
- Кузнецов Сергей Владимирович
- Печников Василий Сергеевич
- Шилов Антон Валентинович
В катастрофе Superjet в Шереметьево, по данным СК РФ, погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек, в том числе пятеро членов экипажа.