Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список 33 пассажиров, выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Пятеро из них госпитализированы.

Аксенов Юрий Александрович Афанасьев Виктор Юрьевич Бабаев Кирилл Сергеевич Ветчинкин Сергей Александрович Гончаров Владимир Леонидович Гринберг Татьяна Леонидовна Гущина Галина Ивановна Деркунская Елена Петровна Евменьков Владимир Васильевич Егоров Петр Викторович Егорова Наталья Борисовна Зимницкий Дмитрий Валерьевич Киселев Василий Александрович Климов Евгений Александрович Ключникова Екатерина Владимировна Ковба Алексей Михайлович Марченков Александр Сергеевич Марченкова Юлия Игоревна Молчанов Олег Николаевич Молчанова Юлия Александровна Прищенко Валерий Дмитриевич Прищенко Денис Валерьевич Савченко Михаил Михайлович Ситникова Марина Владимировна Тихонова Людмила Николаевна Харинин Дмитрий Юрьевич Хлебушкин Дмитрий Вячеславович Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна Конник Марина Михайловна Кузнецов Сергей Владимирович Печников Василий Сергеевич Шилов Антон Валентинович

В катастрофе Superjet в Шереметьево, по данным СК РФ, погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек, в том числе пятеро членов экипажа.