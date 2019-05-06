СК: в катастрофе Superjet в Шереметьево погиб 41 человек

При аварийной посадке самолета Superjet авиакомпании «Аэрофлот», загоревшегося в Шереметьево, погиб 41 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московское управление СК России на транспорте.

Среди погибших — один член экипажа. По данным неназванного источника «Интерфакса», это один из бортпроводников.

В СК отметили, что 28 человек находятся в терминале, им оказывают медицинскую помощь.

Помощь врачей понадобилась 19 пострадавшим, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Официальный представитель СК Светлана Петренко ранее сообщила, что выжили 37 из 78 человек, находившихся на борту.