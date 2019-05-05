СК: из 78 человек на борту самолета «Аэрофлота» выжили 37

Из 78 человек, находившихся на борту самолета Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево, выжили 37 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В СК не уточнили, сколько человек погибли. По информации анонимного источника «Интерфакса», при аварийной посадке «погибнуть мог 41 человек».

Вечером 5 мая самолет Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. При посадке самолет загорелся. Первоначально в СК сообщали о 13 погибших.