Новые «Мстители» собрали в российском прокате миллиард рублей за три дня

Сборы картины «Мстители: Финал» в российском прокате к 1 мая превысили миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах в кинозалах.

Картину посмотрели 3,5 миллиона зрителей в России.

Лента побила в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы (308 миллионов рублей) и по сборам в первый день (430 миллионов рублей).

В мировом прокате фильм «Мстители: Финал» собрал 1,2 миллиарда долларов в первый уикенд, установив новый рекорд по сборам.

Российская премьера новых «Мстителей» прошла 29 апреля — на четыре дня позже мировой. По неофициальной информации, дату релиза отложили по настоянию Минкульта ради отечественного фильма «Миллиард».