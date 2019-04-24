Новые «Мстители» побили рекорд по предварительным продажам билетов в России. До премьеры еще пять дней

Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предварительным продажам билетов за всю историю российского кинопроката, сообщила компания Disney.

Общая сумма, на которую проданы билеты, составила 127 миллионов рублей.

«Мстители: Финал» выйдет в России 29 апреля — на пять дней позже мировой премьеры. По неофициальной информации, российская премьера была отложена по настоянию Минкульта из-за отечественного фильма «Миллиард».

Предыдущий рекорд по предварительным продажам в России принадлежал другому фильму из вселенной «Мстителей» — «Войне бесконечности». Он составлял 122 миллиона рублей.