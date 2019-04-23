Российские кинотеатры попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал». Ее отложили ради отечественной ленты «Миллиард»

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в с 29 на 25 апреля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо кинотеатров, адресованное Минкульту и компании-прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

В Минкульте заявили, что прокатчик подал документы на 29 апреля, и прокатное удостоверение фильма «Мстители: Финал» подписано с этой датой.

По информации «Ведомостей», сначала WDSSPR запросил прокат картины на 25 апреля — день мировой премьеры. Два источника издания заявили, что прокатчик перенес показ по настоянию Минкульта — ради отечественного фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.

Премьера фильма «Миллиард» состоялась 19 апреля. По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в прошлый уикенд картина стала лидером российского проката, собрав 168–170 миллионов рублей. Минкульт рассчитывал, что перенос премьеры «Мстителей» улучшит сборы «Миллиарда» во второй уикенд, пишут «Ведомости».

Обновлено. Минкульт заявил, что «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 29 апреля, поскольку дату релиза фильма определяет прокатчик, а компания WDSSPR не просила переносить премьеру.

«Мстители. Финал» — ожидаемый фильм для поклонников киновселенной Marvel. После переноса российской премьеры картины они создали несколько петиций на Change.org с требованием вернуть показ на прежнюю дату. Самая популярная петиция уже собрала почти 50 000 подписей.

Предыдущую серию «Мстителей» — «Война бесконечности» — в 2018 году перенесли с 3 на 11 мая. На 3 мая была запланирована премьера российского фильма «Собибор». Позже «Мстителям» вернули изначальную дату премьеры, но с условием, что 9 мая кинотеатры будут показывать только российские фильмы.