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«Мстителей» не покажут в России 9 мая. Годовщину Победы решено сделать «днем российского кино»

Ведомости
18:32, 27 февраля 2018
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Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» не покажут в российских кинотеатрах 9 мая. Это было условием возвращения даты премьеры в РФ с 11-го на 3 мая, сообщают со ссылкой на источники «Коммерсант» и «Ведомости».

Оба издания сообщают, что 9 мая решено сделать «днем российского кино». В этот день в кинотеатрах покажут уже прошедшие в прокате фильмы — такие как «Движение вверх» и «Лед».

Решение на встрече с замминистра культуры предложили представители крупнейших киносетей, пишет «Коммерсант». Откажутся ли они от проката любых иностранных фильмов 9 мая, источники не уточняют, отмечают «Ведомости».

Чиновники впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Прежде Мединский неоднократно говорил о необходимости введения специальных каникул для отечественного кино — околопраздничных периодов, когда кинотеатры должны показывать только отечественные фильмы.

Ведомости
Фильм «Мстители: Война бесконечности» должен был выйти в прокат 3 мая, но 13 февраля стало известно, что прокатное удостоверение фильму выдали на 11 мая. 27 февраля было объявлено, что премьера все-таки пройдет 3-го.
На 3 мая также запланирован выход российского фильма «Собибор», снятого Константином Хабенским. Автором идеи фильма стал министр культуры Владимир Мединский, которого до последнего времени указывали одним из авторов сценария.

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