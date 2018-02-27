«Мстителей» не покажут в России 9 мая. Годовщину Победы решено сделать «днем российского кино»

Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» не покажут в российских кинотеатрах 9 мая. Это было условием возвращения даты премьеры в РФ с 11-го на 3 мая, сообщают со ссылкой на источники «Коммерсант» и «Ведомости».

Оба издания сообщают, что 9 мая решено сделать «днем российского кино». В этот день в кинотеатрах покажут уже прошедшие в прокате фильмы — такие как «Движение вверх» и «Лед».

Решение на встрече с замминистра культуры предложили представители крупнейших киносетей, пишет «Коммерсант». Откажутся ли они от проката любых иностранных фильмов 9 мая, источники не уточняют, отмечают «Ведомости».