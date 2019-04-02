«Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело?» Посмотрите на Таноса в новом проморолике «Мстители: Финал»

Marvel опубликовала новый проморолик фильма «Мстители: Финал». В нем показали Таноса, примирение рассорившихся в прошлых картинах киновселенной Капитана Америка и Железного человека, а также полет на космическом корабле (скорее всего, герои направились на планету, где живет Танос).

Ролик на русском

MARVEL Россия

Ролик на английском

Marvel Entertainment

Почитайте наш разбор трейлера фильма.

В прошлом тизере показывали дрейфующего в космосе Железного Человека. В ролике появлялись Соколиный Глаз (он не участвовал в «Войне бесконечности») и Человек-муравей (в фильме «Человек-муравей и Оса» он попал в квантовый мир — и не мог оттуда выбраться).

В России «Мстители: Финал» выйдут 29 апреля.