«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд

Фильм «Мстители: Финал» собрал в первый уик-энд проката по всему миру 1,2 миллиарда долларов — это новый мировой рекорд по сборам, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Walt Disney Co.

Согласно сайту Box Office Mojo, предыдущий рекорд принадлежал фильму-предшественнику киновселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» — в первые выходные он собрал 640 миллионов долларов в мировом прокате.

В США и Канаде «Мстители: Финал» также собрали рекордный бокс-офис — 350 миллионов долларов в первые выходные. В России картина побила рекорд по предварительным продажам билетов. Российская премьера состоится 29 апреля.

По прогнозу Bloomberg, общие сборы фильма могут достигнуть 2,5 миллиарда долларов. Только один фильм в истории собрал больше этой суммы — в 2009 году «Аватар» заработал 2,788 миллиарда долларов в мировом прокате.