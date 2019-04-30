ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон». Россию обязали заплатить компенсацию 15 тысяч евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 15 299 евро по двум жалобам координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой из-за административного наказания за акцию «Он вам не Димон». Об этом сообщается в решении ЕСПЧ.
Суд признал Россию виновной в нарушении пяти статей Европейской конвенции по правам человека. Дмитриевой присудили компенсацию морального и материального вреда в размере 12 649 евро. Еще 2650 евро Россия должна компенсировать за услуги двоих адвокатов активистки.
Эльвира Дмитриева была организатором несогласованной акции «Он вам не Димон» в Казани 26 марта 2017 года. Районный суд в Казани признал отказ властей согласовать митинг незаконным. Несмотря на это, за день до акции полиция составила на Дмитриеву протокол за призыв к участию в акции через «ВКонтакте».
После проведения несогласованной акции 26 марта Дмитриева была задержана. На нее составили еще два протокола — о неповиновении требованию сотрудника полиции и нарушении порядка организации митинга. В итоге активистка получали два штрафа на сумму 11 тысяч рублей и 20 часов обязательных работ.
26 марта 2017 года в ряде городов России прошли митинги против коррупции. Они были организованы сторонниками Алексея Навального после выхода фильма ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В некоторых городах акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. Только в Москве задержали более тысячи человек. После акций было возбуждено дело о нападении на полицейских, по которому реальные сроки получили семь человек.
ЕСПЧ было направлено не меньше 12 жалоб от задержанных на митингах «Он вам не Димон».