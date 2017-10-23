Задержанные на акции оппозиции 26 марта подали жалобы в ЕСПЧ

Двенадцать участников несанкционированных акций оппозиции, прошедших 26 марта в России, подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал», чьи юристы помогли в подготовке жалоб.

Заявители жалуются на нарушение статей 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Все направившие жалобы в ЕСПЧ, кроме одного, были задержаны на акции 26 марта в Москве.

Заявители, в частности, указывают, что после задержания их содержали в плохих условиях, а во время рассмотрения судом протоколов об административном нарушении, составленных на них, не были опрошены полицейские.

«Суд признал виновными всех заявителей, основываясь во многих случаях только на рапортах и письменных показаниях полицейских, что является нарушением статьи 6 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]», — говорится в сообщении «Мемориала».