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Задержанные на акции оппозиции 26 марта подали жалобы в ЕСПЧ

Мемориал
14:08, 23 октября 2017
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Двенадцать участников несанкционированных акций оппозиции, прошедших 26 марта в России, подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал», чьи юристы помогли в подготовке жалоб.

Заявители жалуются на нарушение статей 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Все направившие жалобы в ЕСПЧ, кроме одного, были задержаны на акции 26 марта в Москве.

Заявители, в частности, указывают, что после задержания их содержали в плохих условиях, а во время рассмотрения судом протоколов об административном нарушении, составленных на них, не были опрошены полицейские.

«Суд признал виновными всех заявителей, основываясь во многих случаях только на рапортах и письменных показаниях полицейских, что является нарушением статьи 6 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]», — говорится в сообщении «Мемориала».

Права на свободу выражения мнения и собраний (статьи 10 и 11 Конвенции) заявителей были ограничены без достаточных на то оснований. Единственной причиной ареста и административных санкций стал сам факт участия в несанкционированной акции. 

Мемориал
26 марта в России прошли акции против коррупции, объявленные после выхода фильма ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах, в том числе в Москве, акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями.
За несколько дней до акций 26 марта Алексей Навальный пообещал, что «сделает жалобу в ЕСПЧ каждому, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах 26-го марта». Речь, по его словам, будет идти о компенсации в 10 тысяч евро. В ФБК после акций 26 марта сообщили, что к ним обратились более 650 задержанных в разных городах России.
Также после акции 26 марта в Москве были возбуждены несколько уголовных дел о нападении на полицейских, по которым были вынесены приговоры к реальным срокам лишения свободы.

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