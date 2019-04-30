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Белоруссия остановила прием российской нефти

ТАСС
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Белоруссия полностью остановила 30 апреля прием нефти из России. Об этом заявил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

Восстановление транзита нефти ожидается 2 мая после вытеснения некачественной нефти. К 10-11 мая «Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40% проектной мощности нефтепровода.

По предварительной оценке компании, общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составляет около пяти миллионов тонн.

Накануне вечером Минэнерго России сообщило, что в Белоруссию начала поступать качественная нефть.

С 19 апреля в российской нефти, поступающей в Белоруссию, было зафиксировано повышенное содержание хлоридов. Это грозит вывести из строя оборудование нефтеперерабатывающих заводов. В результате Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, включая бензин. Из-за резкого ухудшения качества российской нефти Польша и Украина также отказались принимать ее и приостановили транзит через свою территорию.

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