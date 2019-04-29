Минэнерго РФ сообщило о поступлении качественной нефти в Белоруссию

Качественная нефть, отвечающая требованиям регламента, начала поступать на границу Белоруссии в 17:00 29 апреля, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как уточнили в ведомстве, на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре нефть поступит 2 или 3 мая.

В нефти, поступающей в Белоруссию из России, с 19 апреля было зафиксировано повышенное содержание хлоридов. Такая нефть опасна тем, что может вывести из строя оборудование нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за резкого ухудшения качества российской нефти Польша и Украина отказались принимать ее и приостановили транзит через свою территорию.

Белоруссия временно прекратила экспорт нефтепродуктов, в том числе бензина. Минск заявил о намерении добиться компенсации от российской стороны.