На Минкультуры пожаловались в ФАС из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу на перенос российской премьеры фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Жалоба поступила 26 апреля. Ответ на нее ФАС даст не менее чем через 30 дней.

25 апреля авторы юридического телеграм-канала «Поворот на Право» сообщили, что обратились в ФАС в связи с переносом премьеры картины «Мстители: Финал». В копии обращения, приложенной к посту, заявитель (его имя скрыто) просил разъяснить, нарушает ли Минкульт антимонопольное законодательство, перенося премьеры иностранных фильмов в пользу определенных отечественных картин.

«Мстители: Финал» — самая ожидаемая премьера года для поклонников киновселенной Marvel. Мировая премьера фильма прошла 25 апреля. В первый уик-энд проката картина собрала 1,2 миллиарда долларов, установив новый мировой рекорд по сборам.

В России «Мстители: Финал» вышел в прокат 29 апреля, побив рекорд по предварительным продажам билетов. По неофициальной информации, российскую премьеру отложили на четыре дня по настоянию Минкульта ради отечественного фильма «Миллиард». Ранее на это пожаловались кинотеатры.

В 2018 году Минкульт перенес дату релиза предыдущей серии «Мстителей» — «Война бесконечности». Фильм должен был выйти в мае, в один день с российской картиной «Собибор», но премьеру отложили на восемь дней. Позже «Мстителям» вернули изначальную дату релиза, но не стали показывать его 9 мая.