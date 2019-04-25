Минкультуры из-за Пасхи рекомендовало перенести премьеру фильма Франсуа Озона «По воле божьей» о сексуальном насилии в церкви

Министерство культуры рекомендовало перенести начало проката в России фильма Франсуа Озона «По воле божьей», в котором жертвы насилия борются в суде с католическими священниками, из-за православной Пасхи. Об этом говорится в сообщении прокатчиков фильма — A-One Films, поступившем в «Медузу».

Планировалось, что «По воле божьей» выйдет в прокат 25 апреля, однако, рассказали в A-One Films, прокатное удостоверение так и не было подписано. Представители Минкультуры «устно порекомендовали» прокатчикам перенести премьеру на 29 число «после Страстной недели».

В A-One Films отметили, что так как были уверены в подписании прокатного удостоверения 25 апреля, несколько кинотеатров уже успели утром провести несколько сеансов «По воле божьей». Запланированные на вечер сеансы, скорее всего, будут отменены, сообщили представители компании-прокатчика.

Представители Минкультуры пока сообщения о переносе премьеры не прокомментировали.

Прокатчик фильма «Мстители: Финал», компания WDSSPR, запросила у Минкультуры прокат с 25 апреля, но показ разрешили только с 29 апреля. Источники «Ведомостей» сообщали, что прокат фильма перенесли из-за премьеры боевика «Миллиард» с Владимиром Машковым. Министерство культуры РФ заявило, что «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 29 апреля, поскольку дату релиза фильма определяет прокатчик, а компания WDSSPR не просила переносить премьеру.

17 апреля Министерство культуры РФ изменило дату выхода фильма Павла Лунгина «Братство», премьеру перенесли с 9 на 10 мая.

В 2018 году Минкультуры требовало перенести премьеру фильма британского фильма «Смерть Сталина» с января на лето из-за 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Позже Минкультуры отозвало у этого фильма прокатное удостоверение.