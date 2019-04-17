Премьеру «Братства» Павла Лунгина назначили на 10 мая. Прокатчики хотели выпустить фильм в День Победы

Премьера фильма «Братство» Павла Лунгина назначена на 10 мая. Об этом, как сообщает ТАСС, объявила вице-президент по маркетингу студии Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing Елена Бродская.

Получил ли уже фильм прокатное удостоверение, Бродская не уточнила.

Первоначально «Братство», рассказывающий о войне в Афганистане, планировалось выпустить в прокат 9 мая — в День Победы. Против этого выступил сенатор Игорь Морозов, который попросил перенести премьеру картины, указав, что ней присутствуют «фактологические неточности, прямые искажения исторических событий».

В Минкультуры сначала сообщили, что «Братство» получило прокатное удостоверение с 9 мая, однако затем объявили, что дата премьеры все еще не определена.