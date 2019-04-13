«Хватит хотеть, чтобы вас облизывали». Режиссер Павел Лунгин ответил критикам в Минкульте после показа фильма «Братство»

Режиссер Павел Лунгин выступил с речью на показе своего фильма о войне в Афганистане. Мероприятие проходило в министерстве культуры, там присутствовали депутаты Госдумы, ветераны Афганской войны, а также глава Минкульта Владимир Мединский. По итогам мероприятия министр культуры предложил перенести премьеру фильма, намеченную на 9 мая, на более поздний срок.

О чем говорил Лунгин

Павел Лунгин сказал, что ему жаль, что Мединский считает сценарий фильма ошибкой. «Я просто хочу сказать, что это нарыв. И чеченская война — это нарыв. Мы все про это не говорим, и это гниет внутри. Мы замалчиваем и хотим красить розовыми красками — и это углубляется», — добавил режиссер.

Обращаясь к Мединскому, Лунгин заметил, что тот оценивает фильм как «политический работник», но жизнь, по мнению режиссера, не состоит из политической работы. Лунгин считает, что с молодежью надо говорить на том языке, «которым я умею говорить, а не вы». «Если бы все было, как вы говорили, то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и Советский Союз бы не распался через год после этого, — сказал Лунгин. — Ваш язык оказался такой барабанной дробью, которую молодежь не слышит».

Лунгин также обратился к ветеранам-афганцам, которые раскритиковали фильм за то, что герои киноленты пьют алкоголь на войне. «Хватит хотеть, чтобы вас хвалили! Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь была как вы. Пусть она будет другая!» — сказал режиссер. Он отметил, что не хочет, чтобы молодые люди походили и на него самого. «Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем. Что вы макаете ее в прошлое? Снова и снова!» — добавил Лунгин.

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Скандал вокруг фильма «Братство»

Ранее против выхода фильма «Братство» в прокат 9 мая выступил сенатор Игорь Морозов, попросивший перенести премьеру, поскольку в киноленте присутствуют «фактологические неточности, прямые искажения исторических событий». Депутат Госдумы Александр Шерин также выступал против премьеры 9 мая. По его словам, ветераны афганской войны «возмущены тем, что в этом фильме наши солдаты и офицеры представлены как мародеры, алкоголики, как сброд, который только вредил».

8 апреля Минкульт сообщил, что выдал прокатное удостоверение фильму «Братство» и утвердил дату премьеры на 9 мая. Но уже 10 апреля в министерстве заявили, что прокатное удостоверение еще не выдано. После показа фильма в министерстве культуры 12 апреля Владимир Мединский предложил подобрать дату премьеры, которая не вызовет споров. Павел Лунгин сообщил, что согласится, если фильм выйдет 10 или 11 мая.

Александр Бакланов Фото в анонсе: Владимир Смирнов / ТАСС / Vida Press