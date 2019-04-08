Минкульт разрешил показать фильм «Братство» 9 мая. В Совфеде требовали перенести премьеру из-за «непатриотичности»

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с датой начала проката 9 мая фильму «Братство» Павла Лунгина, повествующего о завершающем этапе войны в Афганистане.

В министерстве отметили, что ленте не понадобилось проходить дополнительных экспертиз.

В конце марта член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов требовал перенести премьеру фильма. Он заявлял, что в картине преувеличиваются преступления российских военных и что «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны».

У киностудии Disney, дистрибьютора фильма «Братство», ранее на 9 мая возникали сложности с прокатом зарубежных фильмов из-за позиции министра культуры Владимира Мединского, который считает, что в День Победы в кинотеатрах необходимо показывать только российское патриотическое кино.