Минкульт опроверг выдачу прокатного удостоверения фильму «Братство». Ранее сенатор просил перенести прокат ленты с 9 мая

Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов заявил, что фильм « » Павла Лунгина о войне в Афганистане пока не получил прокатное удостоверение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника, дата выхода фильма в прокат пока не определена, при этом возможны «любые варианты». Решение о выдаче прокатного удостоверения примут после 12 апреля, уточнили в пресс-службе министерства культуры.

Режиссер Павел Лунгин рассказал, что Минкульт 8 апреля сообщил ему, что прокатное удостоверение выдано. «Если замминистра говорит, что прокатного удостоверения нет, значит, его нет», — сказал режиссер. Он считает, что ведомство «поддалось цензуре снизу».

8 апреля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Минкультуры, что фильм «Братство» получил прокатное удостоверение и выйдет 9 мая.

Против выхода фильма «Братство» в прокат 9 мая выступал сенатор Игорь Морозов. Он просил перенести премьеру картины, поскольку в ней присутствуют «фактологические неточности, прямые искажения исторических событий».

Прокатом фильма «Братство» занимается компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. В 2018 году у компании возникли трудности с прокатом фильма «Мстители: Война бесконечности» на 9 мая из-за позиции Минкульта, считающего, что в праздничные дни в кинотеатрах нужно показывать только российские фильмы.