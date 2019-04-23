Reuters исправило статью о «Роснефти» и Венесуэле. Из-за нее «Роснефть» грозила добиться запрета агентства в России

Агентство Reuters внесло изменения в материал о том, что власти Венесуэлы с помощью «Роснефти» обходят санкции, запрещающие продажу нефти.

В сообщении агентства сказано, что журналисты не смогли определить, производились ли платежи по , заявленной в первоначальной версии статьи. Также авторы материала убрали упоминание Еврофинанс Моснарбанка и уточнили, что эксперты не видят нарушения санкций.

После выхода публикации Reuters компания «Роснефть» пообещала обратиться в правоохранительные органы, чтобы добиться «пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» в России. Информацию Reuters в компании назвали «откровенной ложью».

США и ряд других стран ввели санкции против Венесуэлы в поддержку лидера оппозиционного парламента страны Хуана Гуайдо, в январе объявившего себя президентом. США обвиняли «Роснефть» в том, что компания продолжает покупать нефть у Венесуэлы в обход санкций.