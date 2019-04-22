Результаты выборов президента Украины свидетельствуют о «явном запросе на новые подходы при решении проблем страны». Об этом на своей странице в фейсбуке написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его мнению, новый президент Украины Владимир Зеленский будет придерживаться в отношении России своей же предвыборной риторики — «повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения».

«В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть, — считает премьер. — Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры».

По итогам второго тура выборов президента Украины, состоявшегося 21 апреля, Владимир Зеленский набрал более 70% голосов избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко уже признал свое поражение на выборах. Зеленского поздравили многие зарубежные лидеры, включая президента США Дональда Трампа. Российское руководство пока не поздравляло нового украинского лидера.