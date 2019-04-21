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«Посмотрите на нас — все возможно». Владимир Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Meduza
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, по данным экзит-поллов он набрал более 73% голосов. Выступая в штабе, Зеленский поблагодарил родителей, жену, родственников и команду за поддержку. «Я обещаю, что никогда вас всех не подведу», — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, по данным экзит-поллов он набрал более 73% голосов. Выступая в штабе, Зеленский поблагодарил родителей, жену, родственников и команду за поддержку. «Я обещаю, что никогда вас всех не подведу», — сказал Зеленский.

Фото в анонсе: Serg Glovny / Zuma / Scanpix / LETA