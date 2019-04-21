Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, по данным экзит-поллов он набрал более 73% голосов. Выступая в штабе, Зеленский поблагодарил родителей, жену, родственников и команду за поддержку. «Я обещаю, что никогда вас всех не подведу», — сказал Зеленский.



