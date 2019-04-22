Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины. Об этом в твиттере сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он также поздравил украинский народ с мирными и демократическими выборами в стране.

«Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии», — написал Волкер.

С победой Зеленского также уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск.

По итогам второго тура выборов президента Украины, состоявшегося 21 апреля, Владимир Зеленский набрал более 73% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко уже признал свое поражение на выборах.