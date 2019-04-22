Зеленский набрал 73,14% на выборах президента Украины

Владимир Зеленский набирает 73,14% голосов избирателей во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщает Центризбирком страны по итогам подсчета 97,68% бюллетеней.

Его соперник, действующий президент Петр Порошенко набрал 24,53% голосов.

Зеленский опередил Порошенко во всех регионах Украины кроме Львовской области.

Всего в голосовании приняли участие более 18 миллионов украинцев. Явка составила 62,09%.

Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой и признал свое поражение на выборах.

Новость обновлена свежими данными ЦИК Украины.