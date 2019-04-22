Матвиенко объяснила необходимость закона об изоляции Рунета на примере отключения света в Совете Федерации

Закон об изоляции российского сегмента интернета необходим, чтобы не допустить ущерба от возможных угроз извне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Говоря об этом, она провела параллель с отключением света в Совфеде утром 22 апреля. «Даже отключение электричества привело на полчаса к параличу работы Совета Федерации. А вы представьте, если с интернетом будет [так же], а такие угрозы поступают в наш адрес. Так мы что, должны ждать, когда время „Ч“ наступит, и показать свою беспомощность, либо сделать все, чтобы предупредить это и обезопасить себя?» — цитирует ее слова «Интерфакс».

Совет Федерации 22 апреля одобрил закон об изоляции Рунета. Заседание верхней палаты парламента должно было начаться в 10:00, но было отложено на 20 минут из-за перебоев с электричеством и интернетом. После 10:20 свет появился, но, как отмечает «Интерфакс», работа проводного интернета в здании Совфеда до сих пор не восстановлена.