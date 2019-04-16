В Петербурге эвакуировали большинство районных судов

Городской суд Санкт-Петербурга и более половины районных судов эвакуировали после сообщения о минировании.

Как сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга, эвакуированы 18 из 22 районных судов. Кроме того, эвакуации проведены из мировых судов в нескольких районах города.

К 16:02 по Москве девять районных судов после проверки вернулись к работе. «Никаких опасных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

В Петербурге в течение двух месяцев практически ежедневно проводят эвакуации из школ, детских садов и торговых центров из-за анонимных сообщений о минировании.

В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири и в Центральной России.