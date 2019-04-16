«Левада-центр»: уровень одобрения Сталина среди россиян достиг рекордных 70%

Большинство россиян (70%) положительно оценивают роль Иосифа Сталина в жизни страны, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведенного в марте. Это рекордное значение за все время проведения опросов. Отрицательно роль Сталина оценивают 19% опрошенных.

Положительно к Сталину относятся 51% респондентов, из них 41% c уважением, что стало максимумом с 2001 года. 14% россиян относятся к советскому вождю отрицательно, еще 26% — безразлично.

Почти половина респондентов (46%) считают, что преступления в сталинскую эпоху были оправданы «великими целями и результатами». Еще 45% сказали, что человеческие жертвы нельзя ничем оправдать.