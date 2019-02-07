Руководство СК по Карачаево-Черкесии вызвали в Москву по делу Арашуковых

Первый заместитель руководителя ГСУ Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и заместитель руководителя Арсен Езавов вызваны в Москву в рамках расследования и его отца Рауля.

В отношении Булатова и Езавова проводится служебная проверка, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Булатов, говорится в сообщении, накануне подал рапорт об оставке.

Что стало причиной для проведения служебной проверки и почему Булатова и Езавова связали с делом Арашуковых, в сообщении СК не уточняется.

5 февраля стало известно об отставке главы Хабезского района КЧР, на территории которого находится родовое поместье Арашуковых (в нем, в частности, отдыхал глава СК Александр Бастрыкин). Глава района Беслан Байчоров, как было объявлено, ушел в отставку по собственному желанию.