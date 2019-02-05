СК: Бастрыкин отдыхал в отеле Арашуковых в Карачаево-Черкесии, но не знаком с ними лично

Следственный комитет опубликовал сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин не знаком с арестованным по обвинению в организации убийств сенатором Рауфом Арашуковым или его семьей. «Единственная встреча Председателя СК России с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.

При этом она подтвердила, что летом 2018 года Бастрыкин действительно отдыхал в Карачаево-Черкесии в гостинице «Адиюх-Пэлас», собственником которой, согласно СПАРК, является жена Арашукова Аида. По словам Петренко, Бастрыкин тогда же опубликовал фотографии с отдыха в соцсетях, но совместных фотографий с Арашуковым у них не было.

Ранее источник RTVI рассказывал, что Бастрыкин дружил с семьей Арашуковых и неоднократно гостил у них. Журналист Максим Шевченко затем добавил, что автомобили, с которыми фотографировался Бастрыкин, действительно принадлежат Арашукову.