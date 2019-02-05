СК: Бастрыкин отдыхал в отеле Арашуковых в Карачаево-Черкесии, но не знаком с ними лично
Следственный комитет опубликовал сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин не знаком с арестованным по обвинению в организации убийств сенатором Рауфом Арашуковым или его семьей. «Единственная встреча Председателя СК России с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.
При этом она подтвердила, что летом 2018 года Бастрыкин действительно отдыхал в Карачаево-Черкесии в гостинице «Адиюх-Пэлас», собственником которой, согласно СПАРК, является жена Арашукова Аида. По словам Петренко, Бастрыкин тогда же опубликовал фотографии с отдыха в соцсетях, но совместных фотографий с Арашуковым у них не было.
Ранее источник RTVI рассказывал, что Бастрыкин дружил с семьей Арашуковых и неоднократно гостил у них. Журналист Максим Шевченко затем добавил, что автомобили, с которыми фотографировался Бастрыкин, действительно принадлежат Арашукову.
Необходимо отметить, что именно во время пребывания Председателя СК России летом 2018 года на Северном Кавказе ему были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, после чего уголовные дела были изучены в Москве и по решению Председателя переданы в производство ГСУ СК России.