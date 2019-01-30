30 января прямо на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Как объявил СК, его подозревают в причастности к двум убийствам, совершенным в 2010 году. Почти одновременно в Петербурге в одном из офисов «Газпрома» был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. Его, как объявили правоохранительные органы, подозревают в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Рауф Арашуков, с которого пока не сняты полномочия сенатора, доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. Отца сенатора также перевезут в Москву.

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