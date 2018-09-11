«Якобы затронута его честь». Обвиняемые в двух убийствах назвали их заказчиком сенатора от Карачаево-Черкессии

Трое фигурантов дел о заказных убийствах, совершенных в Черкесске в 2010 году, заявили на допросах, что преступления заказал действующий сенатор от Карачаево-Черкесии , пишет РБК. Обвиняемые утверждают, что сенатор причастен к убийству активиста черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и смерти советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Показания на сенатора дал житель Черкесска Расул Аджиев, который в августе второй раз обратился с явкой с повинной по делу об убийстве Аслана Жукова (его расстреляли во дворе его дома; суд оправдал Аджиева по этому делу). На допросе Аджиев заявил, что получил заказ на убийство от сенатора через его родственника Руслана Агоева. «У Арашукова произошел с кем-то конфликт, в результате которого якобы затронута его честь», — рассказал предполагаемый киллер. Аджиев отметил, что после убийства ему заплатили один миллион рублей, а также предложили пожить в квартире Арашукова в Дубае, но он отказался.

Также показания на Арашукова дали фигуранты дела об убийстве Фраля Шебзухова. Непосредственный исполнитель убийства Магомет Джубуев, осужденный на 19 лет, говорил на допросе в 2012 году, что сенатор был заинтересован в нападении на Шебзухова. Джубуев утверждал, что чиновник мешал Арашукову в его делах, поэтому сенатор заплатил 500 тысяч рублей, чтобы того «попугали и побили». В итоге четверо нападавших избили Шебзухова бейсбольной битой в мае 2010 года. Они не собирались убивать мужчину, но Джубуев застрелил его, когда ему показалось, что тот потянулся за своим оружием.

В 2017 году о связи сенатора с убийством Шебзухова заявил предприниматель Рустам Копсергенов, который, по версии следствия, выступил организатором нападения. Он заявил, что Арашуков просил «решить проблему» с Фралем Шебзуховым, «то есть найти людей, чтобы они напугали и побили» мужчину. Копсергенов рассказал следователю, что общался с сенатором после того, как оказался в розыске. Тот обещал, что поможет решить вопрос с уголовным преследованием, «но так ничем и не помог».

Родственники семей Жукова и Шебзухова также считают, что сенатор Арашуков причастен к убийствам. Они обвиняют следователей Карачаево-Черкессии в бездействии, устраивают пикеты и требуют, чтобы центральный аппарат СК провел независимое расследование.

Представители сенатора утверждают, что доказательств о причастности Арашукова к убийствам нет, а в регионе работают «определенные силы провокаторов», которые больше года пытаются очернить его имя. В аппарате сенатора отметили, что подали иски о клевете, но не уточнили, к кому именно они поданы.

В местном управлении СК отказались сообщить, проверяют ли сенатора на связь с преступлениями, сославшись на тайну следствия.