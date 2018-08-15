В Карачаево-Черкесии подозреваемый в убийстве совершил вторую явку с повинной. В первый раз суд его оправдал
В Карачаево-Черкесии человек по имени Расул Аджиев, обвинявшийся в убийстве и оправданный в 2012 году, второй раз совершил явку с повинной. Об этом сообщает региональное управление СК.
Аджиев настаивает, что в марте 2010 года в Черкесске убил Аслана Жукова, которого «Кавказский узел» называл активистом черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ».
В 2011 году Аджиев сам явился в полицию и признался в убийстве; следствие утверждало, что его мотивом была ревность. Как указывают в СК, Аджиев подтвердил свои показания и в суде, однако Черкесский городской суд «не взял их во внимание» и оправдал его.
В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено, устанавливаются мотивы, которые заставили Аджиева вновь написать явку с повинной.