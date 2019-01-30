В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий задержан Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова. Как заявили в Следственном комитете, его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей.

По данным источника «Интерфакса», Рауль Арашуков задержан в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан утром 30 января на заседании Совета Федерации. Его подозревают в двух убийствах, совершенных в 2010 году.

Рауль Арашуков — крупный предприниматель в газовой сфере. Он был дважды судим в 1980-х за хищение и мошенничество.