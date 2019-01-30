Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан за убийства. Его лишили неприкосновенности и вывели из зала заседаний

Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press

Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Утром 30 января заседание неожиданно перевели в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Перед сенаторами выступил генпрокурор Юрий Чайка, также в зале присутствовали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и его заместитель, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Во время выступления Чайки Арашуков пытался покинуть зал, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила его остаться, сообщает ТАСС. Парламентарии проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности и дали согласие на его арест. После этого «Единая Россия» приостановила членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств.

Следственный комитет подозревает Арашукова в заказных убийствах активиста черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Убийства были совершены в 2010 году, когда Арашукову было 24 года. О том, что сенатор связан с ними, ранее на допросах говорили трое фигурантов уголовных дел. Представители Арашукова утверждали, что доказательств его причастности к преступлениям нет. Издание Baza сообщает, не раскрывая источник информации, что Арашукова также подозревают в убийстве еще двух человек — их имена не названы. По данным издания, у сенатора нашли поддельный паспорт, по которому он собирался в ближайшее время вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Официально эта информация не подтверждена.

Кроме убийств, Арашукова подозревают еще в нескольких тяжких преступлениях. Среди них — организация преступного сообщества или участие в нем, рассказал источник ТАСС. Кроме того, его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью и в подделке документов, на основании которых он стал сенатором, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации. Ранее прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов заподозрила сенатора в подделке вида на жительство — он исправил дату окончания срока действия документа, чтобы беспрепятственно занять кресло сенатора. Арашуков это отрицал, называя обвинения «чушью».

Отец сенатора Рауль Арашуков тоже задержан. Он работает советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Его задержали в одном из офисов «Газпрома» в Петербурге. В СК официально заявили, что Арашукова-старшего подозревают в причастности к хищениям газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обыски идут в семи городах, в том числе в Москве и Петербурге. РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что сенатора и его отца подозревают в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей. Источник ТАСС сообщил, что отца сенатора не обвиняют в убийствах.

Рауфу Арашукову 32 года, он начал политическую карьеру в 18 лет. В 2004 году он стал депутатом городской думы Ставрополя. В 21 год занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии. В разное время работал в правительстве и парламенте республики, а также в структурах «Газпрома». Стал членом Совета Федерации 18 сентября 2016 года.

Александр Бакланов